Yaşlılara diz çöktürüp para dağıtan Uganda liderine tepki yağdı

Yaşlıların, içinde küçük miktarda para bulunan zarfları dağıtan Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni’nin önünde diz çökmesi tepki çekti. Muhalefet liderinden hukukçulara birçok kişi Museveni’yi sert dille eleştirdi.

Fotoğraf: Twitter

Museveni, 1986 yılında ülkenin eski lideri Milton Obote’nin hükümetini devirirken birlikleriyle ilerlediği rotayı bir kez daha kat etmek üzere 5 Ocak’ta yola çıktı. Uganda devlet başkanınının kırsal kesimdeki bir gruba kahverengi zarflar içinde para dağıttığı anlar cep telefonlarıyla görüntülendi.

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Davullarla ve alkışlarla onu karşılayan kalabalıktaki yaşlıların Museveni’nin önünde diz çöktüğünü gösteren video bir görgü tanığı tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

2021’deki devlet başkanlığı seçiminde Museveni’nin rakibi olması beklenen muhalefet lideri Kizza Besigye, görüntüleri Twitter hesabında paylaşarak, “34 yıl sonra insanımızın ne kadar küçük görüldüğünü gösteriyor. Yaşlıları aşağılayan bir tutum” yazarak tepki gösterdi.

Bir Twitter kullanıcısı, Museveni’nin bir sonraki seçimde oyunu garantilemek için insanlara yakışıksız bir şekilde para dağıttığını yazdı.

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İnsan hakları savunucusu Bireete Sarah ise “Museveni göreve geldikten 34 yıl sonra halkın ne kadar yoksul durumda olduğunun resmi” mesajını paylaştı.