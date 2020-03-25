Yaşlı vatandaşa zorla maske takıp kolonya döken kişi adliyede

İstanbul’da bir yaşlıya zorla maske takarak kafasına kolonya döken kişi adliyeye sevk edildi.
İçişleri Bakanlığı, 22 Mart itibariyle corona virüsü tedbirleri kapsamında, 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan kişilerin sokağa çıkmasını yasaklamıştı. Bağcılar ilçesinde çekildiği belirtilen görüntülerde, bir kişinin yaşlı adamı durdurarak zorla maske taktığı, üzerine de kolonya döktüğü görülmüştü.
Polis, şüpheli O.K.’yı dün akşam gözaltına aldı. Şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde sorguya alındı. O.K., bugün Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Öte yandan, Emniyet Genel Müdürlüğü, şüphelinin dün akşam karakoldan çıkarılırken çekilen bir görüntüsünü de yayınladı. Videoda, şüphelinin yüzünde maske olması dikkat çekti.