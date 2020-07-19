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Yaramazlara biraz batar!

Yaşlı kadının tarlasına Hint keneviri ekmişler

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde 960 kök Hint keneviri bulundu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre, Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suludere Mahallesi Tepetarla mevkisinde yasa dışı kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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Ekipler, bir tarlaya düzenlenen operasyonda 140 metrekare alana ekili 960 kök Hint keneviri buldu.

Tapu kayıtlarından tarla sahibi 84 yaşındaki Ayşe Ö.’ye ulaşan ekipler, yaşlı kadının tarlayı yaklaşık 30 yıldır ekip biçmediğini, Hint kenevirinin başka kişi ya da kişilerce ekildiğini belirledi.

Söküm işlemi yapılan kenevir bitkisi yakılarak imha edildi. Ekimi yapan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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