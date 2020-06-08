Yaşlı çift ve gelinleri topladıkları mantardan zehirlendi

Kütahya’da, mantardan zehirlenen yaşlı çift ve gelinleri hastanede tedavi altına alındı. Yaşlı çiftin durumu ağır.
Kütahya’nın Sırören köyünde yaşayan Süleyman Durmaz, eşi Zülfiye Durmaz ve gelini Fatma Durmaz araziden topladıkları mantarları yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından evde yapılan üç kişi ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Durmaz çifti ve gelinlerinin mantardan zehirlendikleri tespit edildi.