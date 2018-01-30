Yaşlı bir adamın boş arazide köpeğe tecavüz ettiği görüntüler paylaşıldı

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

Sosyal medyada yaşlı bir adamın boş arazide köpeğe tecavüz ederken yakalandığı görüntüler paylaşıldı.

OnNumara (@dokuzolmaz) adlı Twitter hesabından paylaşılan videoda, boş bir arazide köpeğe tecavüz ettiği esnada, çevrede oturanlar tarafından fark edilip suç üstü yakalanan yaşlı adam, “Yaptım bir cahillik, polise ihbar etmeyin” diyerek kendisini savunuyor.

Reklam

Videoda yaşlı adamın köpeği kemerle bağladığı, suç üstü yakalandığı esnada da kemeri çözdüğü görülüyor.

Görüntüleri çeken kişi ise sinirlerine hakim olamayıp adama yumruk atıyor.

Köpeğe tecavüz görüntüleri Facebook ve Twitter’da yoğun tepkilere neden oldu. Gebze’de çekildiği öne sürülen görüntülere gelen yorumlardan bazılarıysa şaşkınlık yarattı.

Tepki çeken yorumda, video görüntülerine göre olayda ‘köpeğin rızası olduğu’ öne sürüldü.