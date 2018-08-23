Yaşlı aylığında yeni düzen: Artık hane halkının gelirine bakılmayacak

Yaşlı aylığı bağlanmasında artık hane halkının kişi başına düşen ortalama gelirine değil maaşa hak kazanacak kişinin eşi ve kendisinin gelirine bakılarak karar verilecek.

65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşları ile engelli ve muhtaç Türk vatandaşlarına aylık bağlanmasına ilişkin yönetmelikte yapılan düzenlemeyle özellikle yaşlı aylığında temel bir değişikliğe gidildi. Daha önceki düzenlemede, yaşlı aylığına hak kazanabilmek için, hanede yaşayan tüm bireylerin gelirlerine bakılıyor ve kişi başına düşen ortalama aylık gelir, asgari ücretin net tutarının üçte birinden azsa, yaşlı aylığı bağlanıyordu.

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Hürriyet’ten Hacer Boyacıoğlu’nun haberine göre, yapılan yeni düzenlemeyle artık hanedeki tüm kişilere değil, sadece eşlere bakılacak. Eşin aynı evde yaşayıp yaşamadığı ise dikkate alınmayacak. Böyle bir hesaplamada, eş ve kişinin kendisinin geliri, asgari ücretin net tutarının üçte birinden azsa maaş bağlanacak.