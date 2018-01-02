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Yaramazlara biraz batar!

Yasin Börü davası: Firari sanık Diyarbakır’da yakalandı

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Kobani eylemleri sırasında Diyarbakır’da Yasin Börü ve üç arkadaşının öldürülmesiyle ilgili aranan firari sanık E.F. (24), Diyarbakır’da yakalandı.

Davada, 16 sanık hakkında beşer kez ağırlaştırılmış müebbet, iki sanık hakkında da ağırlaştırılmış müebbet kararı verilmişti.

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Diyarbakır TEM Şube Müdürlüğü ve Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat üzerine Yenişehir’deki bir kiralık eve sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Ankara 2’nci Ağır Ceza Mahkamesi’nce firari sanık olarak aranan E.F.’nin davada, ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme’ ve ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı, ancak bugüne kadar yakalanmadığı için dosyasının ayrıldığı öğrenildi.

Davada, E.F.’nin de aralarında bulunduğu üç firari sanık yakalanamadığı için dosyalarının ayrılmasına karar verilmişti.

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