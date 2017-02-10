Yasin Börü davası: 23 sanığa altışar kez müebbet talebi

İki yıl önceki Kobani eylemleri sırasında Diyarbakır’da Yasin Börü ve üç arkadaşının öldürülmesiyle ilgili davada 23 sanık hakkında altışar kez ağırlaştırılmış müebbet talep edildi.

Ankara 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada yargılanan 41 sanığın 23’ü hakkında ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ ve ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma’ suçlarından altışar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. 15 sanık için de beraat talebinde bulunuldu.

Soruşturmayı yürüten savcı Abdurrahman Yalçın, haklarında yakalama kararı bulunan üç sanığın dosyalarının ayrılmasını istedi.