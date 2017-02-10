Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yasin Börü davası: 23 sanığa altışar kez müebbet talebi

 

İki yıl önceki Kobani eylemleri sırasında Diyarbakır’da Yasin Börü ve üç arkadaşının öldürülmesiyle ilgili davada 23 sanık hakkında altışar kez ağırlaştırılmış müebbet talep edildi.

Ankara 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada yargılanan 41 sanığın 23’ü hakkında ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ ve ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma’ suçlarından altışar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. 15 sanık için de beraat talebinde bulunuldu.

Soruşturmayı yürüten savcı Abdurrahman Yalçın, haklarında yakalama kararı bulunan üç sanığın dosyalarının ayrılmasını istedi.

Yasin Börü davası: Anne, Demirtaş’tan şikayetçi, polis ‘can güvenliği’ gerekçesiyle gelmemiş

Yasin Börü davası: Baba, Demirtaş’tan şikayetçi, iki sanık ‘tehdit’le ifade vermiş

Yasin Börü davasında tutuklu yargılanan altı çocuk tahliye edildi

Dört Hüda-Par’lının ölümünden sorumlu tutulan sanık o tarihte cezaevindeymiş!

Dört Hüda-Par’lının ölümünden sorumlu tutulan sanıklardan biri o tarihte askermiş

Dört Hüda-Par’lının ölümünden sorumlu tutulan bir sanık da o tarihte hastanedeymiş

Dört Hüda-Par’lının öldürüldüğü evin sahibi: Defalarca polisi aradık, kimse gelmedi

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...