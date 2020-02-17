Yasin Aktay: Putin Erdoğan’a hak veriyor ama kendi bürokratına söz geçiremiyor

İdlib’den kendi attığı kör bombalar yüzünden evleri yıkılan, birçok yakınını kaybeden ve kendi canlarını kurtarmak için Türkiye’nin yolunu tutan bir milyon insanın şu kış ortasında yaşamakta olduğu trajediyi görmezden gelen Rusya Savunma Bakanlığı yaşanan krizin sebebini pişkince “Türkiye’nin ılımlı muhalifleri teröristlerden ayırmaması” olarak koymuştu.

Hadi Türkiye ılımlı muhaliflerle teröristleri ayıramadı, ki bazen gerçekten bunları ayırmak çok kolay olmayabilir, peki çoluk çocukla teröristi ayırmak çok mu zor? Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında bu can alıcı soruları Putin’le olan özel diyalogu düzeyinde sürekli dile getiriyor ve öğrenebildiğimiz kadarıyla Putin bu durumu kabul ediyor ve Erdoğan’a hak veriyor. Ancak ona tabi olan Savunma Bakanlığı’ndan yükselen sözler, Rusya’da da durumun zaman zaman ABD’dekinden farklı olmadığını gösteriyor. Yani Putin’i dinlemeyen, Putin’i hiç dikkate almadan kendi politikasını sahada uygulayan bir silahlı bürokrasi var.

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Yasin Aktay’ın yazısı