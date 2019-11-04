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Yaramazlara biraz batar!

Yasin Aktay: Konunun siyasi koz dışında anlamı olmadığı net görülmüş oldu

ABD’nin Ermeni soykırımı meselesini şimdiye kadar hep reddettiği halde bugün tam da Türkiye’nin Barış Pınarı Operasyonuna karşı bir tür cezalandırma konusu olarak gündeme getirmiş olması bu açıdan oldukça hayırlı olmuştur bile diyebiliriz. Böylece şimdiye kadar konunun Türkiye’ye karşı bir siyasi koz olarak değerlendirilmekten başka bir anlamının olmadığı da daha net bir biçimde görülmüş oldu.

Yasin Aktay’ın yazısı

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Akşener: İstanbullu, beyefendinin şahsında parlamenter sistem için de irade koyacak

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı, Haliç Kongre Merkezi’nde İYİ Parti’nin ikinci kuruluş yıldönümü kutladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katıldığı resepsiyonda konuşma yapan Meral Akşener, 23 Haziran seçimini ve İmamoğlu’nu kast ederek, ‘destan yazan İstanbullu’nun, beyefendinin şahsında parlamenter sisteme geçiş için de aynı iradeyi koyacağını’ söyledi.

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