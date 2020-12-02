Yasin Aktay: Katar’ın Borsa İstanbul’un hisselerine ortaklığı takdir edilmesi gereken dostluk gösterisi

Türkiye dış siyaset alanında hiç kuşkusuz iki yüzyıllık tarihinin en atak, en güçlü konumuna gelmiş durumda. Açık bir silkiniş, bir canlanış, bir büyüme yaşarken dosta güven düşmana korku vermesi doğal. Korkanlardan ve güvenenlerden kimin dost ve düşman olduğunu yeterince görüyoruz. Türkiye’nin en haklı davalarında karşısında kimin saf tutarak Türkiye’yi kuşatmaya çalıştığını görüyoruz. Türkiye bu süreçte yanında en sağlam müttefiklerden biri olarak Katar’ı görüyor.

Avrupalıların, ABD’nin, Ortadoğu’daki şer güçlerin Türkiye’ye karşı ittifaklar kurdukları yerde Katar’ın gelip Borsa İstanbul’un hisselerine ortak olması takdir edilmesi gereken bir dostluk gösterisidir.

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Yasin Aktay’ın yazısı