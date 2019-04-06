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Yaramazlara biraz batar!

Yasin Aktay: İttifak sistemi özellikle büyükşehirlerde CHP’nin lehine işledi

Yerel seçimlerde İttifak sisteminin özellikle büyükşehirlerde CHP’nin lehine işlemiş olduğu, AK Parti’ye ise fazla bir getirisi olmamış olduğu çok net bir biçimde görülüyor. İstanbul’da CHP’nin oyları üzerine İYİ Parti, HDP, MHP’nin bir kısmı ile diğer küçük partilerin CHP adayında kümelenmiş oldukları açıkça görülürken AK Parti’nin bütün ekonomik sorunlara rağmen, 17 yılık ülke iktidarı ve 25 yıllık belediye yönetimlerindeki durumun yarattığı dezavantajlardan beklendiği kadar etkilenmemiş olduğu da başka bir çarpıcı gerçek.

Yasin Aktay’ın yazısı

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