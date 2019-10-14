Yasin Aktay: Harekatın en önemli sonuçlarından biri de safların yeniden netleşmesini sağlamış olmasıdır

Harekatın en önemli sonuçlarından biri de safların yeniden netleşmesini sağlamış olmasıdır. Kimin terörden yana olduğunu kimin olmadığını, kimin terörle mücadele ediyor bahanesiyle bölgede ne haltlar karıştırdığını, kimin Suriye’de aslında nasıl bir gündemi olduğunu, kimin kime dost kimin kime düşman olduğunun ortaya çıkmasına vesile oluyor. Ortaya konulan tepkiler şimdiye kadar Suriye’de çözüm adına taraflarca yapılan bütün oyalamaları da gözler önüne seriyor.

Yasin Aktay’ın yazısı