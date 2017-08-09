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Yasin Aktay: FETÖ’cüler için yalan söylemek, örgütsel görev olmanın ötesinde bir huy’a dönüşmüş

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Mahkemelerde yalan söyleyen sanıkların hali ‘huylu huyundan vazgeçmez’ sözünü hatırlatıyor.

Karakteri bozulan ve dönüştürülen insanlar habis huylarından kurtulamıyorlar. FETÖ’cüler için kötülük yapmak, kumpas kurmak, yalan söylemek, iftira atmak örgütsel bir görev olmanın ötesinde bir huy’a ve karaktere dönüşmüş.

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Kimisi menfaat için, kimisi çarpıtılmış bir dini inanış için, kimisi başka saiklerle bu örgütün kirli emellerine hizmet ediyor. Ama hepsinin ortak özelliği kötülüğün ve her yolu mubah görmenin bir karaktere dönüşmüş olması…

Bu yüzden bu hastalıklı halle mücadele etmek daha derin ve uzun soluklu bir uğraş gerektirecek…

Yasin Aktay’ın yazısı

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