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Yaramazlara biraz batar!

Yasin Aktay: Esad Şam’da bir toplantı düzenleyecek olsa daha iyisini yapamazdı

CHP’nin İstanbul’da gerçekleştirdiği ‘Uluslararası Suriye Konferansı’ ne yazık ki, şaşırtmadı. İktidarda kalabilmek adına kendi halkından bir milyon insanı gözünü kırpmadan en vahşi şekilde katletmiş, halkının evini başına geçirmiş, şehirlerini yakıp yıkmış, gerektiğinde kimyasal silah kullanmış ve böylece yaşanamaz hale getirdiği ülkesinden halkının yarısını kaçmak zorunda bırakmış bir diktatör Esad Şam’da bir toplantı düzenleyecek olsa kendisi açısından muhtemelen daha iyisini yapamazdı.

Yasin Aktay’ın yazısı

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