Yasin Aktay: Demirtaş o toplantıdan sonra yazdığım yazıdan iktibas yapmış

Bu savunma adına hemen soruyorum: Allah aşkına DTK örgütlenmesi veya faaliyetlerine Demirtaş’ın katılması ile benim sadece bir toplantılarına dışarıdan bir çok davetli ile beraber katılmamız aynı şey midir? Belki gerçekten Demirtaş da benim gibi dışarıdan davet edilmiştir, o yapının kendisiyle organik bir ilişkisi yoktur veya vardır bilemem, kendini savunsun. Ama bizim ismimizi böyle koymasının anlamı nedir?

Demirtaş’ın dediği gibi ‘toplantılara’ değil, ‘sadece bir toplantıya’ ve ‘kendisiyle beraber’ değil, ‘kendi başıma’ katılmış, kendi görüşlerimi de ifade etmişim. O toplantıdan sonra yazdığım yazıdan iktibas da yapmış Demirtaş. Oysa aynı yazıda iktibas ettiği paragrafın devamı var ve bu, benim o gün bir defa davet üzerine katılmış olduğum toplantıda söylediklerimi ve o toplantı hakkındaki izlenimlerimi ifade ediyor. Demirtaş’ın savunmasını asla zora sokmak için değil, şahsım hakkında oluşabilecek yanlış anlamalara karşı kendimi doğru ifade adına aynen aktarıyorum.

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Yasin Aktay’ın yazısı