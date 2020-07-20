Yasin Aktay: Ayasofya kararıyla dünyaya söylenecek çok şey var

Aynı Kudüs’te Müslümanların öncesinde ve Haçlı işgalleri döneminde yaşananlar ister istemez karşılaştırılarak bilinecek. İnsanlar bugünün acımasız, merhametsiz, ırkçılıktan gözü dönmüş ama aynı ölçüde de merhameti arayan dünyasında bu örnekleri gözleri parlayarak, yürekleri titreyerek okuyacaklardır.

Ayasofya kararı vesilesiyle Türkiye’nin ve Müslümanların dünyaya söyleyeceği çok şey var. Bugünün acımasız, adaletsiz dünyasına Müslümanların taşıyacağı bir merhamet ve adalet var. Ama söylenecek şeylerin bir kısmı tam da sözümona Müslüman dünyaya söylenecektir.

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Yasin Aktay’ın yazısı