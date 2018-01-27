Yasin Aktay: ABD’nin DAEŞ’e karşı savaş söyleminin inandırıcılığı kalmadı

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Amerikan sözcülerinin Türkiye’nin Afrin operasyonu karşısında sarılabildiği tek zavallı argüman ‘bu operasyonun asıl işe, yani DAEŞ’e karşı savaşa odaklanmaktan alıkoyduğu’ şeklinde oluyor ki, artık bu argümana kargalar gülüyor.

Bilakis DAEŞ’e odaklanmaya davet ederek herkesi ayakta uyuduğu ortaya çıkmış olduğu için epey zamandır ABD’nin DAEŞ’e karşı savaş söyleminin hiçbir inandırıcılığı kalmamış bulunuyor. Hem DAEŞ’e karşı Türkiye’nin Fırat Kalkanı harekatıyla birlikte ortaya koyduğu tutarlı, dürüst ve etkili performans, hem de ABD-PYD ve DAEŞ arasında artık gizlenemeyen bir dansın görüntülerinin ayyuka çıkmış olması dolayısıyla.

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Yasin Aktay’ın yazısı