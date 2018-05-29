‘Yaşayan en yaşlı kişi’ sigaradan dertli: Göğsüm duman almam için sürekli peşime düşüyor

Guinness Rekorlar Kitabı’na ‘yaşayan en yaşlı kişi’ olarak girmeye hazırlanan 114 yaşındaki Güney Afrikalı Fredie Blom sigarayı bırakmak istiyor.

BBC’nin haberine göre, Yıllar önce içkiyi bırakan sigara içmeye devam eden Blom, alışkanlığından kurtulamadığını “Her gün iki ila üç ‘ilaç’ içiyorum” diyerek anlattı

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Blom’un ‘ilaç’ dediği, gazete kağıdına sigara boyunda sarılan tütün.

114 yaşındaki tiryaki, sigarayla olan ilişkisini “İçimdeki sigara içme isteği çok fazla. Bazen kendime bırakacağım diyorum ama bu kendime söylediğim bir yalan aslında. Göğsüm bir duman almam için sürekli peşime düşüyor ve işte o zaman bir ‘ilaç’ yapmam gerekiyor” sözleriyle anlattı.

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“Bu tiryakiliğim için şeytanı suçluyorum çünkü o çok güçlü” diyen Blom, yardımsız yürüyor ve duyma güçlüğü dışında sorun yaşamıyor: “Ayaklarım dışında bir problemim yok. Eskisi gibi yürüyemiyorum.”

8 Mayıs’ta 114 yaşına basan adamın dünya üzerindeki ‘en yaşlı kişi’ olup olmadığı ise Guinness yetkilileri tarafından tespit edilmeye çalışılıyor. Bu unvan daha önce, 15 Eylül 2017’de 117 yaşındayken hayatını kaybeden Jamaikalı Violet Moss-Brown’ın elindeydi.