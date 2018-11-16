Yaşayan bir sanatçıya ait en pahalı eser: Hockney’nin resmi 90.3 milyon dolara satıldı

Hürriyet’te Güzin Abla köşesinde tecavüze uğradığını söyleyen bir genç kıza “Benimle pPaylaştığın için teşekkür ederim. Bu tür olaylar, genç okurlarıma iyi bir ders oluyor. Bu olay sana bir ders olsun” diye yanıt verildi.