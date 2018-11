Yaşayan bir sanatçıya ait en pahalı eser: Hockney’nin resmi 90.3 milyon dolara satıldı

Britanyalı sanatçı David Hockney’in resmi açık artırmayla 90.3 milyon dolara (yaklaşık 50 milyon lira) satıldı.

Bu, yaşayan bir sanatçının eserine ödenen en yüksek meblağ.

Christie’s müzayede evinin New York’ta düzenlediği açık artırmada satılan ‘Bir Sanatçının Portresi – İki Figürlü Havuz’ (Portrait of an Artist – Pool with Two Figures) adlı esere satış öncesi biçilen değer ise 80 milyon dolardı.

81 yaşındaki sanatçının bir önceki müzayede rekoru 28.4 milyon dolardı.

Yaşayan bir sanatçıya ait en pahalı eser satışı rekoru 2013 yılında 58.4 milyon dolara satılan Jeff Koons’un ‘Balon Köpek’ (Baloon Dog) adlı heykelindeydi.

Hockney’nin eserini satan ve alan kişinin ismi açıklanmadı.