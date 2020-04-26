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Yaramazlara biraz batar!

Yaşar Süngü: Salgın sonrası yeni dünya düzeni

Ne alışveriş ve ticari hayat ne de sosyal hayat eskisi gibi olmayacak artık.

Covit-19 salgını, küresel perakende sektöründe ve insan ilişkilerinde bütün dengeleri altüst etti.

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Evlerde kalma süresi uzarsa e-ticarette 5 yıl sonrası için öngörülen hedefler bu yıl yakalanacak.

Covit-19 salgını şehirlere olan bakışımızı da değiştirecek.

Özellikle apartman hayatı cazip olmaktan çıkacak.

Müstakil evlere olan ilgi artacak.

Ekonomik durumu müsait olanlar şehir dışında daha sakin ve bahçeli ev hayatına dönüş yapmanın yollarını arayacak.

Yaşar Süngü’nün yazısı

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