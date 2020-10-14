Yaşar Süngü: Güvenilir ülke nasıl olunur? En başta hukukun üstünlüğü ile

Dünyanın zor bir dönemden geçtiğini ve sadece ekonomide değil pek çok alanda bildiğimiz alıştığımız düzenin değiştiğinin farkındayız.

Ancak bu değişim neredeyse her kesim tarafından farklı okunuyor ve farklı algılanıyor.

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Tedarik zincirleri yeniden şekillenirken artık sadece en ucuz fiyata değil, en güvenilir ülkeye bakılıyor.

Güvenilirlik bugün maliyetin önüne geçmiş durumda.

Güvenilir ülke nasıl olunur?

En başta hukukun üstünlüğü ile.

Adil rekabetin sağlandığı ve kuralların istisnasız tüm oyunculara uygulandığı bir piyasa ekonomisi olmakla.

Yaşar Süngü’nün yazısı