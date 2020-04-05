Yaşar Süngü: Evlerde kendi bakış aşımızı yapalım

Evlerde kendi bakış aşımızı yapalım.

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Bakış aşısını asıl yapacağız?

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği neleri unuttuğumuz tek tek sıralamış;

Evde kalıp bol bol düşünme ve araştırma imkanı bulduğumuz bugünlerde hepimiz gerçek ihtiyaçlarımızın yeniden farkına varıyoruz:

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Koronavirüs hayatımıza girmeden önce farkında olmadığımız problemlerle yüzleşmek zorunda kalıyoruz.

Değiştirmek konusunda adım atmayı ertelediğimiz meselelerin önemini kavrıyoruz.

Sağlıklı beslenmenin et ya da yeşillik yemek demek olmadığını, temizliğin sabunla da olabileceğini, hareket etmenin, temiz havanın, suyu idareli kullanmanın, paylaşmanın, dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu yaşayarak öğreniyoruz.

Yaşar Süngü’nün yazısı