Yaşar Süngü: Borçlanmaların ödenemeyecek kadar yüksek olduğu yakında anlaşılacak

Ekonomide ne zaman borçla yani krediyle büyüyenlerin akıllı, öz sermayesiyle büyümeye çalışanların aptal olduğuna yönelik algı arttıysa, bilin ki, kriz kapınıza dayanmıştır.

Bugün hem vatandaş hem şirketler hem de devletler adına kredi denen borçlanmayla gemisini yürütmeye çalışıyor.

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Doların uçuşa geçmesi ile borçlanmaların maliyetinin ödenemeyecek kadar yüksek olduğu yakında anlaşılacak.

Ve gönüllü sıkmadığımız kemerler bundan sonra çok daha fazla ve zorunlu olarak sıkılacak.

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Şimdiden tüketim harcamalarını yeniden gözden geçirmekte fayda var.

Egonuza tavan yaptıran gereksiz harcamalarınıza son verme zamanı.

Asgari temel ihtiyaçlarınızla geçinmeye çalışanlar bireysel olarak borç batağında boğulmaktan kurtulabilir.

Yoksa hazin hikayelerin baş aktörü olabilirler.

Yaşar Süngü’nün yazısı