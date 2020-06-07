Yaşar Okuyan: MHP’li yedi vekilin yeni partilere geçecekleri söyleniyor

MİNEZ BAYÜLGEN

Son araştırmalar AKP ve MHP’nin dramatik oy kayıplarını ortaya koyuyor. Kulislere göre yeni kurulan DEVA ve Gelecek Partileri, AKP ve MHP’yi çok rahatsız ediyor. Ülkücü camiadan gelen ve AKP’yi çok yakından takip eden deneyimli siyasetçi, eski bakan Yaşar Okuyan ile AKP ve MHP cephelerinde neler yaşandığını konuştuk.

‘İktidar ‘Daha da sertleşeceğiz’ mesajı verdi’

İktidar, Meclis açılır açılmaz CHP’li ve HDP’li vekillerin vekilliklerini düşürdü. Leyla Güven, Enis Berberoğlu ve Musa Farisoğulları sabaha karşı cezaevine gönderildiler. İktidar niye böyle bir hamlede bulundu?

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Birincisi, yerel seçimlerin ve İstanbul’un ikinci seçimdeki kaybının intikamını almaya devam ediyorlar. İkincisi, büyük bir telaş içindeler. “İçimiz karıştı, halk altımızdan gidiyor” paniğiyle hamleler yapıyorlar.

Peki diğer nedenler ne?

Üçüncüsü ve en önemlisi, kaybediyorlar. Kaybettikleri için de hırçınlaşıyorlar. CHP ve HDP’ye saldırmaya devam ediyorlar. İktidar, TBMM’nin açılışı ve üç vekilin de hukuksuzca tutuklanmasıyla, “Biz daha da sertleşeceğiz” mesajını verdi.

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‘Elimdeki araştırmaya göre MHP baraj altı, İYİ Parti yüzde 13-14’

“Kaybediyorlar” dediniz. Pek çok araştırma şirketinin sonuçları mutlaka size de geliyordur. Bizim bilmediğimiz kamuoyu araştırma sonuçları, AKP ve MHP’ye ne diyor peki?

AKP ve MHP perişan halde. Elimde AKP’ye çok yakın bir araştırma firmasının da sonuçları var. Hepsinin sonucu ortalama olarak şöyle; Bir kere MHP baraj altı, oyu yüzde 8’lerde. İYİ Parti, yüzde 13- 14. HDP yüzde 12, 13. CHP ise kimisinde 30 küsur, bazısında 28 küsur.

AKP’nin oyları ne durumda?

AKP kimi araştırmada yüzde 28, kiminde yüzde 30 çıkıyor. Örneğin bir araştırmada AKP yüzde 34, CHP yüzde 30. Çok yaklaşmış durumdalar. Biliyorlar ki artık İstanbul ve Ankara’yı geri almaları mümkün değil. Yedi sülalesini yan yana getirse de bu iş bitti. Belediyecilikte siyasi mefta haline geldiler.

‘FETÖ’yü denedi tutmadı, şimdi HDP’yi deniyorlar’

Kılıçdaroğlu, son zamanlarda CHP’lilerin tutuklanmaları gibi kışkırtmalarla, iktidarın CHP’yi sokağa çekmeye çalıştığını ve AKP’nin OHAL ilan etmek istediğini söylüyor. Seçim OHAL şartlarında olursa, iktidar bundan nasıl yararlanacak?

Bakın, iktidar iki formül denedi. Biri, CHP’yi FETÖ ile ilişkili hale getirmekti, tutmadı. Şimdi, CHP ile HDP’yi bir tutmaya çalışıyorlar. Bununla amaçlanan, millet ittifakındaki milliyetçi muhafazakar seçmeni ürkütmeye çalışmak. Tayyip Erdoğan ve AKP, HDP seçmeninden oy alamayacağını gördü. 6,5 milyon seçmen maruz kaldıkları baskılarla daha da bilendi. “HDP seçmeni bize oy vermedi” diye, belediye başkanlarını hukuksuzca hapse atıyorlar ve hala ellerindeki her türlü imkanla HDP’nin üzerine gidiyorlar. Niye?

Niye?

Hem intikam hem de büyük telaş içinde oldukları için. Bence artık ne yaptıklarını bilmiyorlar. Panik içinde hamleler bunlar.

Sizce de iktidar OHAL getirmek istiyor mu?

Kesinlikle OHAL getirmek istiyorlar. Millet galeyana gelsin ve sokağa dökülsün diye provoke ediyorlar.

OHAL şartlarında erken seçim olursa ne olur?

OHAL şartlarında erken seçim olursa, referandumda Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da nasıl AKP militanları, polis, jandarma HDP seçmenini dövdü, kırdı ve sandıktan uzaklaştırdıysa, yine aynısı yaşanacaktır. Peki bu yaşananlar iktidara ne fayda sağlamıştı? ‘Hayır’ çıkan referandum ‘evet’ çıkmıştı. Ancak ister baskın, erken ya da normal seçim yapsınlar. Hiç fark etmez.

Neden?

Abbas yolcu çünkü. Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP’si sandığa gömülecek ve siyasi partiler mezarlığındaki yerini alacak.

‘Baskın seçimi kaçmak için yapabilirler’

Ülkücü camiadan gelen birisiniz. Sizin tanıdığınız Devlet Bahçeli baraj engeline takılmamak için nasıl bir plan yapıyordur?

Yapacağı çok bir şey çok. Bu yüzden CHP’yi durmadan kışkırtıyor. AKP ile MHP’nin toplam oyu yüzde 40- 42 ediyor. Olmuyor yani. Bu yüzden de zulmü ve kanunsuzluğu artırarak her şeyi yapacaklar. Erken seçime giderlerse akıllara, bunu kaçmak için yaptıkları gelebilir.

Kaçmak derken ne demek istiyorsunuz?

Ekonomi dipte. Dış sorunlar felaket. Bırakıp kaçmak derken, “Seçim yaptık, yenildik ve devrediyoruz” diyebilirler. Birçoğu yurtdışına tüyer. Şu şartlarda acele bir baskın seçim yapılırsa bunun tek sebebi vardır: “Hemen seçimden sonra bırakıp, kaçalım.” Yalnızca iktidar değil, bazı bürokrat, yandaş müteahhitler, devleti soyanlar… Hep beraber yurtdışına kaçma hazırlığı yapıp, baskın erken seçim yaparak çekip gidebilirler. Böyle olacak demiyorum. Bu bir senaryo.

‘Bahçeli ve Erdoğan kanka oldular, birlikte gidicekler’

Peki sizce erken seçim olacak mı?

Söylemlerine bakılırsa erken seçim falan yok. 50 sene siyaset yaptım, bakanlık yaptım. Siyasetçilerin büyük çoğunluğu yalancıdır, hırsızdır. Kamusal rant için siyaset yaparlar. Çoğu mal varlıklarının hesabını veremez.

Sizce Bahçeli ve Erdoğan arasındaki ilişki nasıl? İlişkinin sarsıldığına dair çok sayıda yorum yapılıyor. Sizce de gel gitler yaşanıyor mu?

Birbirlerine muhtaçlar, kanka oldular. Dolayısıyla birlikte gidecekler.

‘MHP ‘den altı, yedi milletvekilinin ayrılarak yeni partilere geçeceği söylentileri var’

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın son dönemdeki tweetleri hatırlanırsa, koalisyonun iki ortağı arasında hangi konularda pazarlıklar yapılıyor?

Dışarıya sır vermiyorlar tabii. Bazı önemli ihaleler, atamalar konusunda pazarlıklar olabilir. Af yasasını hatırlayın. Bahçeli çok ısrar etti, AKP direndi ancak iki buçuk sene sonra affı çıkardı. Beraber yürüyorlar bu yolda, yarın şemsiyeler ellerinden alınacak, beraber ıslanacaklar bu yolda. Bak sana şiir yazdım.

MHP lideri Devlet Bahçeli, mayıs ayından beri 20 Temmuz 2020’ye kadar Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu’nda düzenlemeler yapılmasını istiyor. Bahçeli’nin verdiği tarihe bir ay kaldı. Niye kritik eşik 20 Temmuz oluyor? Temmuz bilmecesinin ne olduğunu biliyor musunuz?

Bahçeli bunları, AKP içindeki karışıklıkları giderme pozisyonunda olduğu için söylüyor. Ayrıca bana gelen bilgilere göre Bahçeli’nin partisinden de altı, yedi milletvekilinin yeni kurulan DEVA ve Gelecek partilerine geçebilme ihtimali var. Böyle söylentiler var.

AKP’nin içinden iki parti çıktı. Bunlar AKP’nin kendi tabanından oy alacak. AKP’nin rahatsızlığı anlaşılır: Oy kaybı. Devlet Bahçeli için durum ne?

Devlet Bahçeli için bu partiler direkt korkutucu değil ama onun korkusu Tayyip Erdoğan gidince ne yapacağı. Bana aynı zamanda AKP’den de 63 milletvekilinin DEVA ve Gelecek partilerine geçmeye hazırlandığı bilgisi geldi. Eğer bu doğruysa bırakın 63’ü, AKP’li 20 milletvekili istifa ederek bu partilere geçip, gruplarını kurduğu gün AKP bitmiştir. Ayrıca DEVA ve Gelecek partileri şu anda kanunun aradığı il ve ilçe teşkilatlarının aşağı yukarı yüzde 70’ini tamamladı. Ağustos aylarında her iki parti de kongrelerini yapacak.

‘AKP’li önemli isimlerin telefonlarının dinletildiği iddiası var’

AKP’nin genel başkanı Erdoğan bu vekillerin geçişini engellemeye çalışmıyor mu?

Partinin önde gelen milletvekilleri, partinin önemli isimleri, il ve ilçe başkanlarına çok ciddi baskı yapıldığı söylentileri var.

Ne tür baskılar bunlar?

Bazı ihalelerle ilgili… “Senin bu ihalen iptal edilir” ya da “Yakının şu makamda, işi son bulur” gibi iddialar da kulağıma geliyor. AKP’nin içindeki pek çok ismin telefonlarının dinletildiği de ileri sürülüyor. Bunlar iddia, dilerim doğru değildir.

‘Soylu güçlü değil. Hava basıyor, konuşuyor işte’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hafta sonu sokağa çıkma yasağı olmadığını açıklamıştı. Ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 ilde yasak ilan ettiklerini duyurdu. Ardından Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı’nın kararını iptal etti. Bu size ne anlatıyor?

Artık ne yaptıklarını bilmediklerini gösteriyor bu örnekler. Gece 22:00’de İçişleri bakanı “Gece 24:00’ten itibaren sokağa çıkma yasağı var” diyor. Yine iki saat kala duyuru yapıyor tıpkı istifa etmesine giden süreçte, son dakika yasak ilan etmesi gibi. Vatandaş, sağlığını, hayatını vs. kimin dediğine göre tanzim edecek? İçişleri bakanına mı bakacağım, Bilim Kurulu’nu mu dinleyeceğim, sağlık bakanını mı? Yoksa cumhurbaşkanını mı? Kimi?

Bu yaşanan son durumla İçişleri Bakanı Soylu gücünü koruyabilir mi?

Soylu, güçlü müçlü değil, geçin bunları. Güçlü olduğu hikaye… Soylu’yu tanırım, babasını tanırım. Hava basıyor, konuşuyor işte. ‘Paçasından indiriyordu’ Tayyip Erdoğan’ı, Yüce Divan’a yolluyordu ne oldu?

‘Mahallelerde silahlı kuvvet oluşturuyorlar’

20 bin kişilik bekçi kadrosu, 50 bine çıkarılıyor. Mülakatla işe alındıkları için tamamının AKP kadrolarından oluştuğu söyleniyor. Bu kadar bekçi niye alındı ve niye bazı polis yetkileriyle donatıldı?

50 bine çıkarılıyor ancak bu rakam içişleri bakanına bırakılıyor. Yani bakan belki diyecek ki, “Bana 100 bin bekçi lazım.” Mahalleler içinde silahlı kuvvet oluşturuyorlar.

Nasıl?

AKP iktidara geldiğinde mahallelerde bekçiler vardı. Bunlar ne yaptı? Kaldırdı. Siz kaldırdınız, niye şimdi getiriyorsunuz? Anayasa’ya aykırı kısımları varmış, umarım Anayasa Mahkemesi’nden döner. Bu hükümet geldiğinde polislerin toplamı 180- 200 bin arasıydı. Şu anda 310 bine ulaştı. Daha dikkat çeken ise 2008’de TSK’nın mevcutu 727 bindi. Bugün, kağıt üzerinde 330 bine düştü.

‘Silahlı kuvvetlerin sayısı polisin altında’

Kağıt üzerinde derken?

Paralı askerliği çıkardıkları sırada erken terhis yapıldı. 110 bin civarında er ve erbaş tezkere aldı. Şu anda Silahlı Kuvvetler’in reel rakamı polis teşkilatının altında. Bu bir ilktir. FETÖ’cüleri tasfiye ettiler ama FETÖ’cülerin hedef listesinde olan birçok subay YAŞ kararlarında tasfiye edildi. Yani FETÖ’cüler tasfiye edilmedi, FETÖ’cülerin hedefindekiler tasfiye edildi.