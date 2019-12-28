Yaşar Hacısalihoğlu: Türkiye’nin Otomobili, bu yeni büyük yolculuğunun en önemli başlangıcıdır

Türkiye’nin Otomobili’yle; son zamanlardaki savunma sanayisinde yaşanan yerli üretim atağında olduğu gibi, şimdi hemen her alanda hayata geçmesi için büyük bir yolculuk başlıyor. Türkiye’nin Otomobili, bu yeni büyük yolculuğunun en önemli başlangıcıdır.

Türkiye’nin Otomobili; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerli otomobil üretiminde babayiğit arayışının karşılık bulmasıdır. İnancın, kararlılığın, azmin, direncin eseridir. İstiklal sevdasının ete kemiğe bürünme başarısıdır. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki yerli üretiminde ilk girişimlerin köreltilmesinin, engellenmesinin rövanşıdır. Türkiye’nin Otomobili; bugün de aynı role soyunanların köreltme, özgüven kırma, baltalama çabalarına karşı bir tokattır. Türkiye’nin Otomobili; Türkiye’nin çağın en ileri teknolojik seviyesini üreten bir güç olma iddiasının ilk sesidir.

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Yaşar Hacısalihoğlu’nun yazısı