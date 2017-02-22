‘Yaşananlar normal değil’ diyen Demirkol: Advocaat ve yardımcılarının böyle bir saçmalık yapabileceğine inanamıyorum

Fenerbahçe’nin Rus ekibi Krasnodar’la 1-1 berabere kalarak Avrupa Ligi’ne vedasını değerlendiren Fanatik yazarı ve NTV Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, “Bu iki maçta yaşanan şeyler normal değil” dedi.

‘Önde baskı yapmanın amacı ne?’

Krasnodar’ı küçümsemediğini ancak seyrettiği iki maça göre Osmanlıspor ve Beşiktaş’ın Rus ekibini rahat eleyeceğini savunan Demirkol, şunları söyledi: “Fenerbahçe de eler. Fenerbahçe niye eleyemedi? Ben tamamen yönetimin problemli olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe’de. Fenerbahçe’de değişmesi gerekenin yönetim olduğunu düşünüyorum. Amma velakin bu turdan bahsediyorsak bir teknik direktör zaafı. İlk maçta sen nasıl sekiz on tane adamla adam adama oynarsın. Anlaşılır bir şey değil. Seyretmeyenler ya olur mu öyle şey derler. Öyle. Tamam yaptın, 1-0’la geldin buraya. Nedir baba senin elindeki malzeme? Fenerbahçe neyi iyi yapıyor? İkinci bölgede baskı, topu kaptığı anda mümkünse tersten Lens’i bire bir bırakarak oyuna sokmak. Peki ne yaptı Fenerbahçe? Önde bastı. Basmaya çalıştı. Senin başta aradığın skor 1-0. Tabii ki 2-0’la öne geçiyorsan ama önce 1-0’ı al. Uzuyorsa uzasın. Ne olacaksa olsun. O zaman niye bu önde baskı? Amaç ne yani?”

‘Artık Souza-Topal yeter’

Hollandalı teknik direktörün bugünkü oyun planıyla büyük risk aldığını dile getiren NTV Spor yorumcusu, şöyle devam etti: “Diyeceksin ki ilk dakikada Sow onu atsa ya da İsmail’in şutu girse riskin karşılığını alacak. Kabul. Zaten olmaz demiyorum ben, risk diyorum, büyük risk. Büyük risk aldığın zaman sana geri dönüşü çok kötü oluyor. Peki ne oldu? Yedin golü. Şimdi ne yapacaksın? Asıl şimdi risk alman lazım. Ne yaptın 70’inci dakikaya kadar? Hiçbir şey yok, aynı. Peki, Fenerbahçe bu sezon yenik düştüğü maçlardan kaç tanesini kazandı? Yalnızca Rizespor maçı. Demek ki yeni bir şey yapman lazım ama yeni bir şeyi yaparken de oyuncuların çok şaırmayacağı bir şey yapman lazım. Ne yapabilirsin mesela? Artık Souza-Topal yeter. Artık yeter. Üç tane gol atman lazım çünkü. Hala niye? İşim değil önermek ama aklıma geleni söylüyorum. Çıkardın Souza’yı ya da Topal’ı, Souza’yı muhtemelen. Niye 4-4-2’yi denemiyorsun? Bo oyuncuların oyun ezberini bozacak bir şey de değil. Adam bakacak karşısında Robin van Persie ve Sow. Çıkamaz kolay kolay.”

‘Bu iki maçta yaşanan şeyler normal değil’

Fenerbahçe’de bir yönetim problemi olduğunu vurgulayan Demirkol, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ama bu iki maç çok ciddi anlamda bir Advocaat, Mario Been ve Cor Pot problemidir. Ben üçünün birlikte böyle bir saçmalık yapabileceğine inanamıyorum. Bu adamların futbol bilgisini üst üste koysan tavana kadar kitap olur. Öyle bir saçmalık yapmazlar. Burada olan şu muhtemelen. Yönetim bunu oyna diyor, onlar başka bir şey oynuyor. Onlar bunu oyna diyor, Emenike giriyor, biri çıkıyor, bilmem ne oluyor. Ben önde basmam diyor, bas diyorlar. İyi basıyorum o zaman diyor. Başka türlü olmaz. Bu iki maçta yaşanan şeyler normal değil.”