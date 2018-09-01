Yaşamak için: Yılda üç haftadan az tatil yapmak ömrü kısaltıyor

Helsinki Üniversitesi’nin 30 yıl boyunca toplanan verilerle açıkladığı araştırmasına göre yılda üç haftadan az tatil yapmak ömrü kısaltıyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verilerine göre, Türkiye’deki çalışanlar haftalık 47.9 saat mesaiyle dünya lideri.

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Sputnik’in aktardığına göre, araştırmada bir yıl içinde işten üç haftadan daha az süre uzaklaşan insanların ölme ihtimalinin diğerlerine oranla yüzde 37 daha fazla olduğu ortaya kondu.

Bilim insanları araştırma kapsamında binden fazla erkek şirket yöneticisini takip etti. 1974 ve 1975 yıllarında çalışmaya dahil edilen bu kişiler ‘aşırı kilolu olma, sigara içme alışkanlığı, yüksek kolesterol, yüksek tansiyon, glikoz intoleransı veya yüksek trigliserit’ gibi nedenlerle en az bir ‘kardiyovasküler risk’ faktörüne sahipti.

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Katılımcılardan 612’sine her dört ayda bir sağlık tavsiyeleri verildi. Tavsiyeler arasında ‘fiziksel aktivitede bulunmak, sağlıklı bir diyet tarzı, fazla kilodan kaçınmak, sigarayı bırakmak için ipuçları yer alıyordu. Ayrıca gerekli görüldüğünde müdahale grubundaki erkeklere kan basıncını düşürecek ilaçlar’ da verildi.

Diğer erkekler ise kontrol grubu olarak tutuldu ve herhangi bir tavsiye almadılar.

Çalışma sonucunda, 1974’ten 2004’e kadar yıllık üç hafta ya da daha az yıllık izin kullanan müdahale grubundaki erkeklerin ölüm riskinin, aynı grupta yer alan ancak bir yılda üç hafta ya da daha uzun tatil yapanlara oranla yüzde 37 daha yüksek olduğu belirlendi.

Herhangi bir sağlık tavsiyesi almayan kontrol grubundaki kişilerin ölme riskinde ise herhangi bir değişim olmadığı gözlendi.

Araştırmayı yürüten isimlerden Helsinki Üniversitesi’nde görevli Timo Strandberg, sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olmanın tatilin yerini tutmadığını, ikisinin bir arada olması gerektiğini söyledi.