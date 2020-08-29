Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Yaşamak için güzel bir akşam’ paylaşımını yaptıktan birkaç saat sonra hayatını kaybetti

İzmir’de yaşayan Cemal Ünlü, sosyal medya hsabından, “Yaşamak için güzel bir akşam” mesajını paylaştıktan birkaç saat sonra trafik kazasında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Saat 03:00’te, Karşıyaka ilçesinde, Ünlü’nün kullandığı motosiklet ile M.T. idaresindeki midibüs çarpıştı. Ünlü ile arkasında bulunan ve kimliği öğrenilemeyen arkadaşı yola savruldu.

Reklam

Sağlık ekipleri Ünlü’nün hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan arkadaşı ambulansla hastaneye, Ünlü’nün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, midibüs sürücüsü gözaltına alındı. 

Ünlü’nün kazadan saatler önce paylaştığı, ‘yaşamaya dair’ mesaj sevenlerinin ve takipçilerinin acısını katladı.

Reklam

SON HABERLER

‘Corona’ aşısı 700 gönüllüde denenecek

Piyasaya çıkmadan önceki son aşama olan 30 bin kişilik Faz-3 denemeleri temmuz ayında başlayan ‘BNT162’ adlı Covid-19 aşısı için ülke bazlı yürütülen klinik deney çalışmalarında Türkiye de yer alıyor. ‘Denek aşıları’, eylül-ekim arasında Türkiye’de 700 gönüllüde test edilecek.

Savaş çıkar mı?

ABD ve Almanya gibi güçlü ülkelerin baskısıyla bile olsa tarafların bu ‘katı’ ve ‘maksimalist’ denebilecek pozisyonları nedeniyle müzakere masasına ‘geri adım atmamak üzere’ oturması durumunda da belli ki yine bir sonuca varılamayacak.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...