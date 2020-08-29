‘Yaşamak için güzel bir akşam’ paylaşımını yaptıktan birkaç saat sonra hayatını kaybetti

İzmir’de yaşayan Cemal Ünlü, sosyal medya hsabından, “Yaşamak için güzel bir akşam” mesajını paylaştıktan birkaç saat sonra trafik kazasında hayatını kaybetti.
Saat 03:00’te, Karşıyaka ilçesinde, Ünlü’nün kullandığı motosiklet ile M.T. idaresindeki midibüs çarpıştı. Ünlü ile arkasında bulunan ve kimliği öğrenilemeyen arkadaşı yola savruldu.
Sağlık ekipleri Ünlü’nün hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan arkadaşı ambulansla hastaneye, Ünlü’nün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, midibüs sürücüsü gözaltına alındı.
Ünlü’nün kazadan saatler önce paylaştığı, ‘yaşamaya dair’ mesaj sevenlerinin ve takipçilerinin acısını katladı.