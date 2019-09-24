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Yaramazlara biraz batar!

‘Yaşam süresi’ bir yılda üç ay arttı, ortalama 78 yılı geçti

Türkiye’de ortalama yaşam süresi son bir yılda erkeklerde üç ay, kadınlarda dört ay uzadı. Ortalama ise 78 yıl üç ay olarak kayda geçti.

TÜİK’in bugün açıkladığı verilere göre erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresi 75 yıl altı ay oldu. Geçen yıl beklenen süre 75 yıl üç aydı.

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Kadınlarda beklenen süre 81 yıl olarak kayda geçerken, geçen yıl 80 yıl sekiz aydı. Türkiye genelindeki beklenen yaşam süresi ise bir yılda üç ay artarak 78 yıl üç ay olarak ölçüldü.

58 yıl sağlıklı yaşam!

Yeni doğanlar için beklenen sağlıklı yaşam süresi ortalama 58 yıl üç ay oldu. Erkeklerde bu 59 yıl dokuz ay, kadınlarda 56 yıl sekiz ay olarak kayda geçti.

Orta yaş olarak kabul edilen 30 yaşındaki bir kişinin beklenen yaşam süresi 49 yıl sekiz ay oldu. Erkeklerde bu sayı 47 yıl üç ay, kadınlarda 52 yıl üç ay olarak kayda geçti.

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