Yaşam savunucusuna bıçaklı saldırı: ‘Saldırgan AKP Demirciköy başkanı’ iddiası

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RIFAT DOĞAN

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Sarıyer Uskurumköy Kavşağı’nda Kuzey Ormanları Savunması (KOS) üyesi Oruç Karacık’ı bıçaklayan kişinin AKP’li Demirciköy başkanı olduğu iddia edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Sarıyer Uskumruköy Kavşağı’nda başlattığı ağaç kesimlerine karşı eylemler yapılmış ve yapılan işlemin durdurulması istenmişti.

Yaşam savunucuları yapılan ağaç kesiminin durdurulması için zaman zaman bölgede nöbet tutmuştu. Kesim için işaretlenen ağaçlar arasında meşeler, selviler, ıhlamurlar ve meyve ağaçları bulunuyordu.

İki gün önce saat 18.00 civarında Uskumruköy Kavşağı’nda bir kez daha işaretlenmiş ağaçların kesildiği bilgisini alan ve olay yerine ulaşan Oruç Karacık ile Serdar Yüksel, yol genişletme projesinde çalışan kişilerin sözlü ve fiziki saldırısına uğramış ve Karacık olay yerinde Ramis Bilgin olduğu iddia edilen kişi tarafından bıçaklanmıştı.

Bugün saldırıyı protesto etmek için bir basın açıklaması yapan Kuzey Ormanları Savunması aktivistleri, yaşam savunucularına dönük son zamanlarda saldırıların arttığına güvenlik güçlerinin ise bu olaylar karşısında hiçbir işlem yapmadığına dikkati çekti.

‘Bıçaklı saldırgan AKP Demirciköy başkanı’ iddiası

Açıklamada Karacık’ı bıçaklı saldırıda bulunduğunu düşündükleri Ramis Bilgin adlı şahsın AKP Sarıyer İlçe Teşkilatı kadrosunda Demirciköy ‘köy başkanı’ olarak gözüktüğü belitilerek bu saldırının iktidar ve rant çeteleri arasındaki kirli ilişkileri bir kez daha gözler önüne serdiği ifade edildi.

Yaşam savunucuları açıklamalarında İBB’ye soru sorarak “İki şeritlik gayet yeterli bir yolu gereksiz yere dört şeride çıkaracak, bu uğurda yüzlerce ağacın kesildiği Uskumruköy Kavşağı projesi için taşeron olarak yaşama kast eden çeteleri çalıştırdığınızın farkında mısınız?” dedi.

Bölgede görev yapan kolluk kuvvetlerine de “Bir saldırı ardından saldırganlara işlem yapmak için ne olması gerekiyor? Şayet ki dostlarımızın birinin kılına zarar gelirse mesuliyetlerinin üzerinizde olduğunun farkında mısınız?” soruları yöneltildi. Yaşam savunucuları ayrıca AKP Sarıyer İlçe Teşkilatı’na Ramis Bilgin’in üyeleri olup olmadığını sordu.

‘Ramis Bilgin’in elinde bıçak gördüm’

Bıçaklı saldırı sonrasında yaralanan Oruç Karacık da karakolda olayla ilgili verdiği ifadesinde şunları anlattı: “Daha sonra ismini sonradan öğrenmiş olduğum Ramis Bilgin gelerek bir anda anlayıp dinlemeden kafa bölgeme yumruk attı ardından babası Osman Bilgin galeyana gelerek bana yumruk attı ve ayağı kayıp yere düştü. Daha sonra sağ bacağımda bir sıcaklık hissettim ve Ramis Bilgin’in elinde bıçağı gördüm. Bacağıma baktığımda bıçaklandığımı fark ettim. Daha sonra olay yerine Jandarma ekipleri gelerek beni ve Serdar Yüksel’i ekip aracına bindirdiler. Ramis Bilgin ise yanımıza binmek istedi. Jandarma ekibi izin vermeyince araca tutundu ve bize hitaben ‘Sizi bıçaklayacağım, yaşatmayacağım’ diyerek bağırmaya başladı. Akabinde de Jandarma aracıyla karakola geldik. Bu olayla ilgili Osman ve oğlu Ramis Bilgin’den davacıyım.”