Yaşam kalitesi araştırması: İstanbul 231 şehir arasında 130’uncu

Uluslararası danışmanlık şirketi Mercer’in yaptığı ‘yaşam kalitesi araştırması’na göre, İstanbul 231 şehir arasında 130’uncu sırada yer aldı.
İstanbul, ekonomik, siyasi durum, toplumsal koşullar, ulaşım, gıda, ev aletleri, eğlence, sosyo-kültürel çevre, eğitim düzeyi ve sağlık hizmetleri gibi kriterler göz önünde bulundurularak hazırlanan listeye Türkiye’den girebilen tek şehir oldu.
Yunanistan’ın başkenti Atina ise 102’inci sırada yer aldı.
İlk 10’da Almanya ve İsviçre damgası
Araştırmaya göre ilk 10’daki şehirler şunlar:
Viyana – Avusturya
Zürih – İsviçre
Vancouver – Kanada
Münih – Almanya
Auckland – Yeni Zelanda
Düsseldorf – Almanya
Frankfurt – Almanya
Kopenhag – Danimarka
Cenevre – İsviçre
Basel – İsviçre