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Yaramazlara biraz batar!

Yasal define aramalarına Dipsiz Göl düzenlemesi: Artık ÇED zorunlu

Yasal izinle define aramak isteyenlere, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu zorunlu hale getirildi.

Yok edilmeden önce Dipsiz Göl böyle görünüyordu. (Fotoğraf: DHA/Arşiv)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ÇED yönetmeliğinde yaptığı değişiklik, bugün Resmi Gazete’de yayınlandı. Değişiklikle, fefine arama projeleri ÇED açısından seçme ve eleme kriterine tabi projeler arasında dahil edildi.

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Yönetmeliğe göre bakanlık, pojeleri, ilgili kriterler çerçevesinde inceleyecek ve değerlendirecek. Gerekli görülmesi halinde bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlardan proje ile ilgili geniş kapsamlı bilgi vermesini, araç gereç sağlamasını, yeterliği kabul edilebilir kuruluşlarca analiz, deney ve ölçümler yapmasını veya yaptırmasını isteyebilecek.

Define arama için ÇED zorunluluğu, Gümüşhane’nin Taşköprü Yaylası’nda yapılan arama sırasında 12 bin yıllık Dipsiz Göl’ün yok edilmesi sonrası gündeme gelmişti.

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