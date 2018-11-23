Yasaklı adada yerlilerce öldürülen ABD’li ‘misyoner’in cesedinin tahliyesi ‘mesele’ oldu

Hindistan’ın Andaman ve Nicobar adalarını geçen cuma ziyaret eden ve misyoner olduğu sanılan bir ABD vatandaşı, bölgede yaşayan koruma altındaki yerli kabile üyeleri tarafından öldürülmüştü. Ancak söz konusu cesede ulaşmak kısa sürede mümkün gözükmüyor zira adaya başka bir ‘medeniyet’in girişi engellenmiş durumda.

Yerlilerin attığı oklarla öldürülen 26 yaşındaki John Allen Chau adlı kişinin izinsiz ve kaçak yollarla adaya ulaştığı ortaya çıkmıştı. Zira 150 kişilik kabilenin dış dünyayla temasa geçmeleri halinde salgın hastalıklara yakalanıp ölebilecekleri ve bağışıklık sistemlerinin çökebileceği düşüncesiyle adaya giriş ve temas yasaklanmıştı.

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Ancak şimdi de Chau’nun cesedine nasıl ulaşılıp, defnedileceği ülkedeki tartışmalardan biri oldu.

Indain express’in aktardığına göre polis ilk aşamada Chau’nun nerede öldüğünü uzaktan belirlemek için bir helikopter ve tekne gönderse de sonuç alınamadı.

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Fransız BFM TV ise bölgenin polis şefi Dependra Pathak’ın gözlem için adayla mesafenin korunduğunu, arama ve tarama faaliyetlerinin uzayabileceğini söylediğini aktardı. Pathak “Daha fazla belaya neden olmak istemiyoruz” dedi.

Durumu hassas bir şekilde ele alınacağı ve acele edilmeyeceği de bildirildi.

Cesedin tahliye işlemleri için uzmanlar, antropologlar ve orman yetkilileriyle iletişime geçildiği belirtilirken, cesedin yarısına kadar kuma gömülmüş olabileceğine inanılıyor.

Öte yandan yasal düzenlemeler nedeniyle ABD’li misyoneri öldüren yerli kabile halkının polis tarafından yakalanıp yargı önüne çıkarılması da mümkün olmuyor.

Yerlilere taze balık ve futbol topu götürmüş

Polisten aktarılan bilgilere göre, Chau 14 Kasım akşamı kendisini adaya götürmek için bir tekneyle birkaç balıkçı tuttu. Ertesi sabahsa, yerli halka hediye aldığı balık ve futbol topu gibi bazı hediyeleri yanına alarak kendi kullandığı kano vasıtasıyla adaya ulaştı. Chau tüm gün adada kalırken, balıkçılar yemek vermek için sınırlı mesafeden onu izledi.

6 Kasım akşamı ise balıkçılar taze yiyecek için tekneye yüzerek gelen Chau’nun yaralı olduğunu fark etti. Balıkçıların geri dönme teklifini reddeden genç adam, onlara 13 sayfalık günlük vererek adaya geri döndü. Ertesi gün ise balıkçılar balıkçılar kıyafetlerinden Chau’nunkine birinin kıyaya gömüldüğünü gördü.