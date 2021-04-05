Yasakken böyleyse: Geçen yıl 176 bin 662 kişi Kod 29’la işten çıkarılmış

CHP’li vekil Mehmet Güzelmansur, pandemi nedeniyle işten çıkarmanın yasaklandığı geçen yıl günde ortalama 491 işçinin Kod 29’la işine son verildiği söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İşverenler iş akdini feshederek işten çıkardığı çalışanları için Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bir gerekçe bildiriyor. Bu gerekçelerden biri Kod 29. Yani, ‘ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış.’

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Bu kodla işten atılanlar, kıdem ve ihbar tazminatı hakkından faydalanamıyor; işsizlik maaşı alamıyor. Sonrasında iş bulmakta da zorluk çekiyor.

İşten çıkarma yasağı son olarak 17 Mart’ta iki ay daha uzatılmıştı. 17 Mayıs’ta yeniden uzatılıp uzatılmayacağı belirsiz.

Hatay milletvekili Güzelmansur, Sosyal Güvenlik Kurumu’dan aldığı bilgileri paylaştı.

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Buna göre 2020 yılında 176 bin 662 işçi Kod 29’la işten atıldı. Kod 29’un işten çıkarma yasağını delmenin yolu olarak kullanıldığını Güzelmansur “İşte çıkarma yasağının olduğu 2020’de her gün ortalama 491 çalışan Kod 29’la işten atılmış” dedi.

Bir buçuk ayda 12 bin 985

Güzelmansur bu yıl 1 Ocak-15 Şubat arasında da 12 bin 985 çalışanın Kod 29’la işten çıkarıldığını, bunun da her gün ortalama 289 emekçinin bu gerekçeyle işine son verildiği anlamına geldiğini söyledi.

‘Sadece işverenin beyanıyla işlem yapılmamalı’

Kod 29’un suistimal edilmemesi için birtakım kurallara bağlanması gerektiğine dikkat çeken CHP’li vekil şunları söyledi: “Sadece işverenin beyanıyla işlem yapılmamalı, ispat yükümlülüğü uygulanmalı, SGK işverenin iddialarının doğruluğunu tespit ettikten sonra Kod-29’u devreye almalı.”