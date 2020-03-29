Yasak yolculuğa para cezası: 1120 kilometre yol gidip yakalandılar

Gaziantep’te şehirlerarası otobüsle yolculuğa getirilen kısıtlamayı delen 46 kişiye toplam 114 bin 900 lira para cezası kesildi.

Gaziantep’in girişinde uygulama yapan güvenlik güçleri, bugün öğle saatlerinde kente giren bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsün 44 yolcu ve iki görevliyle İstanbul’dan yola çıktığı öğrenilirken, seyahat izin belgesi olmadığı da belirlendi.

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Bir kişide ateş var

Bunun üzerine uygulama noktasındaki görevli sağlık ekipleri, yolcuların ateşlerini ölçtü. Bir yolcuda yüksek ateş olduğu saptandı. Ateşi olan yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Diğer yolcular, milli eğitim müdürlüğünün pansiyonlarında 14 gün karantinaya alındı. Valilikçe verilmiş ‘seyahat izin belgesi’ olmaması ve yüzde 50 yolcu kısıtlaması kuralına uyulmaması nedeniyle kişi başı 3 bin 150 lira para cezası uygulayan polisler, otobüsü bağladı.

Corona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında şehirlerarası otobüs seferlerine kısıtlama getirilmişti.