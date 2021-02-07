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Yaramazlara biraz batar!

Yasak var ama uyan yok: İstanbul’da güzel havayı gören dışarı çıktı

Covid-19 nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma yasağı sürerken, kentin bazı meydanlarında kalabalık görüntü dikkat çekti.

Fotoğraflar: DHA

Sokağa çıkma yasağı sırasında fırın, market ve eczane gibi dükkanların açık kalmasına izin veriliyor. Vatandaşlar da evlerinin yakınlarındaki dükkanlardan alışveriş yapıyor.

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Ancak güzel havanın da etkisiyle birçok kişi kendini dışarıya attı. Gaziosmanpaşa ve Bağcılar ilçelerinin meydanlarındaki kalabalık dikkat çekti.

Vatandaşlardan bazıları alışverişe çıktığını, kimisi eczaneye gittiğini, kimisi de kan vermek için dışarıda olduğunu söyledi.

Bazıları ise hava güzel olduğu için evde duramadığını, güneşli havadan yararlanmak için çocuklarını dışarı çıkarmak istediğini dile getirdi.

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