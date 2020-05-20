Yasak süresince hayvanlarına bakmak için yanlışlıkla KKTC İçişleri Bakanlığı’ndan izin istedi; talebi kabul edildi

Sivas’ta yaşayan Mehmet Bülent Özçelik (50), Ramazan Bayramı’nda uygulanacak sokağa çıkma yasağı sırasında, kümes hayvanlarına bakmak için izin almak istedi. Ancak yanlışlıkla Türkiye yerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanlığı’nın sitesine başvuru yaptı.

Fotoğraf: DHA

Bilgisayar firması sahibi Özçelik, kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Beypınar köyündeki tavuk ve arıları için izin almak için internette araştırma yaparken bulduğu adrese girip seyahat izin belgesi için başvurusunu tamamladı.

Reklam

Özçelik’e bir gün sonra sokağa çıkma yasağı olan günler için izin talebinin onaylandığına dair e-posta geldi. E-postada bulunan belgeyi indiren Özçelik, iznin KKTC’den geldiğini fark etti. Önce ne olduğunu anlayamayan Özçelik, daha sonra yanlışlıkla KKTC İçişleri Bakanlığı’na başvuru yaptığını anladı. KKTC İçişleri Bakanlığı’nın talebini onaylamasına şaşırdığını belirten Özçelik izin için Sivas Valiliği’ne başvurdu.

‘Hatıra olarak saklayacağız’

Özçelik şunları söyledi: “Bu benim için corona virüsü sürecinde hoş bir anı oldu. Bu belgeyi saklayacağım. KKTC’de gerçek vatandaşlığımız yok ama sağ olsunlar bize değer verdiler. ‘Kıbrıs’a istediğiniz zaman gelebilirsiniz’ demişler. Hoş bir anı olarak bunu saklayacağız.”

Sosyal medyada belgeyi paylaşınca görenlerin şaşırdığını söyleyen Özçelik, “Böyle bir hataya nasıl düşüldüğü ile ilgili sorular geliyor. Gözden kaçmış olabilir. Türkiye Cumhuriyet kimlik numarasıyla da eşleşmemesi lazımdı. Muhtemelen sistemlerinde böyle bir açık var” ifadelerini kullandı.