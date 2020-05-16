Yasak öncesi ‘tedbirleri ihlal’den 10 bin kişiye işlem

İçişleri Bakanlığı, 15 Mayıs’taki denetimde 10 binden fazla kişiye işlem yapıldığını bildirdi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Bakanlığın yazılı açıklamasında, dört günlük sokağa çıkma yasağı öncesi dün 15:00-00:00 saatlerinde 8 bin 151 noktada toplamda 51 bin 885 personel ve 217 dedektör köpekle denetim yapıldığı belirtildi. Buna göre, denetimde corona virüsü tedbirleri kapsamında konulan yasaklara uyulup uyulmadığına bakıldı.

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Denetimlerde sosyal mesafe kuralını ihlalden 2 bin 701, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi 20 yaş altı 1479 ve 65 yaş üzeri 188 olmak üzere toplam 4 bin 368 kişiye idari ve adli işlem düzenlendi.

6 bine yakın sürücüye işlem

Denetimlerde, 254 bin 52 araç kontrol edildi. Kontrol edilen araçlardan 1042 toplu taşımaya, 151 ticari taksiye ve 4 bin 638 diğer araçlar olmak üzere toplam 5 bin 831 araç sürücüsüne veya sahibine para cezası uygulandı.

10 bin 315 park-bahçe, 2 bin 959 mesire-yürüyüş alanı ile 92 bin 500 işyeri denetlendi. Süresiz kapatılma kuralını ihlal eden 68, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 25 ve sosyal mesafe kuralını uygulamayan 98 olmak üzere toplam 191 işyeri sahibine, işletmecisine idari ve adli işlem yapıldı.

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Ayrıca uygulamada 332 bin 492 kişi sorgulandı. 542 aranan kişi tespit edilirken, bunların 38’i gözaltına alındı.