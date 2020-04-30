Yasak öncesi İstanbul’un semt pazarlarında yoğunluk

İstanbul’un birçok ilçesinde vatandaşlar sokağa çıkma yasağı öncesinde pazarlara giderek kalabalık oluşturdu.

Kartal. (Fotoğraflar: DHA)

Kartal ilçesindeki Yakacık Mahallesi’nde bulunan semt pazarında yoğun olduğu görüldü. Kartal Belediyesi, pazar girişine dezenfektan koydu. Birçok kişinin maskesiz ve eldivensiz olduğu görüldü.

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Avcılar

Avcılar ilçesindeki semt pazarında çekilen görüntüler de Kartal’dakinden farksız değildi. Çok sayıda kişi, sosyal mesafe kuralına uymaksızın alışveriş yaptı.

İstanbul dahil 31 kenti kapsayan sokağa çıkma yasağı bu gece başlayıp, 4 Mayıs saat 00:00’a kadar sürecek. Market, bakkal ve manavlar yarın saat 14:00’e kadar açık olacak.