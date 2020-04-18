Yasak öncesi denetim: 9 bin kişiye kural ihlali nedeniyle ceza

İçişleri Bakanlığı, 18-19 Nisan’daki sokağa çıkma yasağı öncesi denetimlerde 9 bine yakın kişiye idari ve adli işlem yapıldığını duyurdu.

Fotoğraf: DHA

Bakanlığın açıklamasına göre güvenlik güçleri, yasak uygulanan 31 kent başta olmak üzere tüm kentlerde dün 15:00-00:00 saatlerinde 51 bin 170 personelin katılımıyla corona virüsüne dair denetim yaptı.

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Uygulamada, 10 bin 32 park-bahçe, 3 bin 131 mesire-yürüyüş alanı, 112 bin 850 işyeri kontrol edildi. Denetimde, sosyal mesafe kuralına uymayan 3 bin 552, sokağa çıkması yasak 20 yaş altı 2 bin 473 ile 65 yaş üstü 2 bin 868 kişiye işlem uygulandı.

Gözaltılar var

Süresiz kapatılma kuralını ihlalden 3 bin 598, çalışma saatleri dışında faaliyet yürütmekten 1265, sosyal mesafe kuralını uygulamamaktan 134, 1645 de diğer kural ihlallerinden olmak üzere toplam 6 bin 642 işyeri sahibine/işletmecisine idari ve adli işlem yapıldı. Denetimde, 314 bin 39 kişiye kimlik sorgusu yapıldı, 364 aranan şüpheli tespit edildi, 14 kişi gözaltına alındı.

Araçlara da kontrol

Ayrıca, 276 bin 497 araç kontrol edilirken, 385’i toplu taşıma, 114’ü taksi, 6 bin 511’i de diğer araçlar olmak üzere 7 bin 10 araç sahibi ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.