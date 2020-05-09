Yasak nedeniyle kimlik kontrolü yapılan fırıncı motosikletinin çalıntı olduğunu öğrendi

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan trafik denetimi sırasında, bir fırıncının kullandığı motosikletin çalıntı olduğu ortaya çıktı. Motosiklet çekiciyle otoparka götürüldü.

Fotoğraf: DHA

Esenyurt Esenkent girişinde denetim yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir fırıncıyı durdurup kimlik ve izin kâğıdı kontrolü yaptı. Motosiklete dair de kontrol yapan polis ekipleri çalıntı olduğunu tespit etti.

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Birkaç gün önce internetten aldığı motosikletin çalıntı olduğunu öğrenince şaşıran Murat Özdamar şunları söyledi: “Motosiklet aldım, çalıntıymış. İnternetten aldım. Aldığım kişinin evrakları, mesajları duruyor bende. 4-5 gün önce bin 600 TL’ye aldım. Hiçbir evrak vermedi bana. Sadece bir kimlik fotokopisi verdi, bir şey olursa bana ulaşırsın” dedi. Ulaştım şu anda. ‘Döneceğim sana’ dedi dönmedi. Fırıncıyım, halka hizmet yapmak için çalışıyorduk ama başımıza böyle bir şey geldi.”