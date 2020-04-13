Yasak kalktı yurttaşlar pazara akın etti, sosyal mesafe rafa kalktı

Corona virüs tedbirleri kapsamında 48 saatliğine uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle, pazarlarda ve marketlerde yoğunluklar oluştu. Antalya’da kurulan semt pazarına akın eden yurttaşlar, sosyal mesafe kuralını ise hiçe saydı.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre, Antalya’da bugün kurulan semt pazarlarında zabıta, pazar içerisinde esnafa maskesiz, eldivensiz bulunmamaları için sık sık anons yaptı. Pazar yerinde akın eden yurttaşlara ise sosyal mesafeye dikkat etmeleri çağrısında bulunuldu.

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‘Evde kapalı kalınca baya bir kötü oldu’

Pazara alışverişe gelen Nuray Sönmez, “Özgürlük kadar güzel bir şey yokmuş, iki günde bunu anladık. Evde kapalı kalınca baya bir kötü oldu. İki gün aç kalınca ölmeyiz sanırım. Herkes malzemesini stoklasın ve dışarı çıkmasın” dedi.

‘Sosyal mesafe kalmadı’

Sokağa çıkma yasağının ardından pazarda yoğunluk olduğunu belirten pazar esnafı Dilek Güder şunları söyledi: “Halk bir daha yasak çıkar diye tedirgin ve o yüzden bir yoğunluk var. İşin kötü tarafı ise yoğunluktan dolayı sosyal mesafeyi unuttular. Şimdi sosyal mesafe kalmadı.”