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Yasak İstanbul’a taşındı: Gülmen ve Özakça’ya destek eylemine polis saldırısı

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Açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için İstanbul Kadıköy’de her cuma yapılan eyleme izin vermeyen polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Fotoğraflar: twitter.com/NuriyeSemihicin

Akademisyen Gülmen ve öğretmen Özakça, OHAL KHK’sıyla ihraç edildikleri işlerine iade talebiyle başladıkları açlık grevinin 76’ncı gününde tutuklanmıştı. İkili açlık grevinin 149’uncu gününde.

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Gülmen ve Özakça’ya destek için her hafta cuma günü saat 19.30’da Süreyya Operası önünde toplananlar bugün polis ablukasıyla karşılaştı.

Eyleme izin vermeyen polisin ‘müdahale’ tehdidi üzerine Bahariye Caddesi üzerinde oturma eylemi başlatıldı.

Oturma eylemine katılanlara biber gazı ve plastik mermilerle saldıran polis, aralarında Gülmen ve Özakça’nın avukatı Barkın Timtik’in de olduğu çok sayıda kişiyi darp ederek ve yerlerde sürükleyerek gözaltına aldı.

Fotoğraf: twitter.com/gazeteyolculuk

Çağdaş Hukukçular Derneği, gözaltına alınanların Vatan Caddesi’ndeki emniyet müdürlüğüne götürüldüğünü duyurdu.

‘Valilik yasakladı’

‘NuriyeSemihDayanisma’ hesabından yapılan açıklamada ise, Gülmen ve Özakça’ya destek eyleminin valiliğin kararıyla yasaklandığı belirtildi.

Ankara’da da valilik, Özakça ve Gülmen’e destek eylemlerini hatırlatarak, park, bahçe ve umuma açık alanlarda etkinlik yapılmasını yasaklamıştı.

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