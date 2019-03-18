Yasak işlemiyor: Okullarda ‘cumhur ittifakı’ propagandası

AKP ile MHP’nin ‘cumhur ittifakı’ adaylarının devlet okullarında serbestçe propaganda yapması tepki çekti.

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre yönetmelik okulda siyasi propaganda faaliyetinde bulunulmasını yasaklıyor.

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Ancak bazı il ve ilçelerde ittifakın adayları okullara giderek propaganda faaliyetinde bulunuyor. Okullarda çğrenci ve velilere broşürler verildiği, seçim konuşmaları yapıldığı belirtildi. Bazı adayların da öğretmen odalarında, idarecilerin de katıldığı kısa toplantılar yaptığı ifade edildi.

Bazı örnekler şunlar:

*Adıyaman’ın Kahta ilçesinde belediye başkan adayı Engin Akel, AKP Genel Merkez Siyasi ve Hukuk İşleri başkan yardımcısı ve Adıyaman milletvekili Fatih Toprak’le birlikte sınıflara giderek propaganda yaptı.

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*Zonguldak’ın Devrek ilçesinde başkan adayı Sezai Bükrü, ilçedeki okulları gezerek okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

*İstanbul’un Sarıyer ilçesinde AKP’li aday Salih Bayraktar, Ali Büyükdicle Özel Eğitim Uygulama Okulu’na ziyaret yaptı.

*Siirt’te AKP’li aday Ali İlbaş, belediye meclis üyesi adaylarıyla okulları ziyaret etti.

*Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki Cunda Mesleki Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda MHP’nin il adayı Nazmi Başaran’ın tanıtım toplantısı yapıldı. Okul saatinde de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin lise binasına asılan posteri, öğrencilerin tepkisi üzerine pansiyon binasına taşındı.

*AKP’li aday Gökçen Özdoğan Enç, Antalya Hamza Taş İmam Hatip Ortaokulu’nda seçim posteri astı.

Muhtara soruşturma

Afyonkarahisar’da AKP’li bir muhtar, aile birliği başkanı olduğu okulda pankart açıp sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine il milli eğitim müdürlüğü, okul idaresi hakkında soruşturma açtı.

