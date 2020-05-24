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Yaramazlara biraz batar!

Yasak ihlali pahalıya patladı: Aydın’da iki kuzene 10 bin liralık ceza

Aydın’da çalıntı motosikletle sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 17 yaşındaki iki kuzene 9 bin 940 lira para cezası kesildi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ilıcabaşı Mahallesi’ndeki denetimde bir motosikleti durdurdu. Motosikletin çalıntı ortaya çıktı. 

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Motosikleti kullanan 17 yaşındaki F.İ ve aynı yaştaki kuzeni A.İ’ye Covid-19 tedbirlerini ihlalden, sürücüye de ek olarak ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan toplam 9 bin 940 lira idari para cezası uygulandı. 

İki kuzen işlemleri için emniyete götürüldü. 

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