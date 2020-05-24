Yasak ihlali pahalıya patladı: Aydın’da iki kuzene 10 bin liralık ceza

Aydın’da çalıntı motosikletle sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 17 yaşındaki iki kuzene 9 bin 940 lira para cezası kesildi.
AA’nın haberine göre Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ilıcabaşı Mahallesi’ndeki denetimde bir motosikleti durdurdu. Motosikletin çalıntı ortaya çıktı.
Motosikleti kullanan 17 yaşındaki F.İ ve aynı yaştaki kuzeni A.İ’ye Covid-19 tedbirlerini ihlalden, sürücüye de ek olarak ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan toplam 9 bin 940 lira idari para cezası uygulandı.
İki kuzen işlemleri için emniyete götürüldü.