Yasak gelince üst kattaki daireyi kahvehaneye çevirmiş

İstanbul’un Pendik ilçesindeki bir çay ocağı sahibinin işyerinin üst katındaki daireyi kahvehane olarak kullandığı ortaya çıktı. Polisin baskın yaptığı dairede 23 kişi yakalandı. Toplamda 73 bin 140 lira para cezası kesildi.

Fotoğraf: DHA

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alt Kaynarca Mahallesi Denizler Caddesi üzerindeki çay ocağının sahibinin üst kattaki bir daireyi kahvehaneye çevirdiği ihbarı üzerine harekete geçti.

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Perdeleri kapalı daireye baskın düzenleyen polis, iskambil kağıdı ve okey oynayan 23 kişiye Umumi Hıfzısıhha Kanunları uyarınca kişi başı 3 bin 180 lira para cezası verdi.

Çay ocağı ve daire Pendik Belediyesi ekiplerince mühürlenerek kapatıldı.