‘Yasak Elma’ setinde Talat Bulut’un tacizine uğradığını söyleyen çalışan: Bir daha kimse susmayacak

FOX Tv’de yayınlanan ‘Yasak Elma’ dizisinin set çalışanı bir kadın, başrol oyuncusu Talat Bulut tarafından taciz edildiğini öne sürdü. Bulut iddiayı reddederken, dizinin yapımcısı Fatih Aksoy ‘üzerine düşeni yapacağını’ söyledi.

Oyuncu Hande Ataizi ise 18 yıl önce ‘Melekler Evi’ filminde birlikte rol aldığı Bulut tarafından tacize uğradığını hatırlatarak, “Bu emekçi kız, korkmamış dava açacağını söylemiş, helal olsun” dedi.

Reklam

‘Ekip arkadaşlarım ve oyuncularımız beni destekliyor’

Ekmek ve Gül’e konuşan 19 yaşındaki kostüm asistanı, sahne öncesi Talat Bulut’un kravatını düzeltmek istediğini, bunun üzerine Bulut’un “Odaya girelim orada düzelt” dedikten sonra kendisini taciz ettiğini söyledi.

Dava açmaya hazırlanan kadın, olayın ortaya çıkmasını, üzerinin kapatılmamasını istediğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Davacı olmak istiyorum ve elimden geldiğince herkese duyurmak istiyorum ki bir daha kimse böyle bir şey yaşamasın. Ben daha 19 yaşındayım ve birçok yaşıtıma yapılıyor bu. Karşımızdaki insan oyuncu olduğu için bu durumu yaşayanlar korkabiliyor, susabiliyor. Ben de belki hukuki yollardan bir şey elde edemeyeceğim ama en azından her yere duyurduğum için vicdanım rahat olacak ki bir daha kimse böyle bir olay yaşadığında susmayacak.”

Reklam

Dizi oyuncularının ve set çalışanlarının da kendisine destek olduğunu belirten set çalışanı, “Özellikle Eda (Ece) hanımla Şevval (Sam) hanım, Onur (Tuna) bey, Sevda (Erginci) hanım, Gün (Akıncı) bey bana destek olduklarını söylediler zaten. Hem ekip arkadaşlarım hem de bütün oyuncularımız beni destekliyor bu konuda” dedi.

Bulut: Reddediyorum

Bulut, iddianın tamamen asılsız olduğunu savundu. Bulut’un avukatınca yapılan açıklamada, “Bir genç kız babası olan müvekkilim toplumun hassas olduğu bir konuda zan altında bırakılmış, toplum önündeki itibarı zedelenmeye çalışılmıştır. Müvekkilim hakkında ki tüm iddiaları reddetmekle beraber konunun ilgili tarafına karşı yasal başvuru hakkımızı derhal kullanacağımızı kamuoyuna saygılarımızla bildiririz” dendi.

Ataizi: Kadınlar artık daha cesur

Oyuncun Hande Ataizi ise 18 yıl önce ‘Melekler Evi’ filminde birlikte rol aldığı Bulut tarafından tacize uğradığını hatırlatarak, “Dünyada tacize karşı bir ayaklanma var. Kadınlar artık daha cesur. Ben de o dönem o tarz şeyler yaşadım. Bu emekçi kız, korkmamış dava açacağını söylemiş, helal olsun” dedi.

Ataizi, Bulut için “Gece saat 02.30’da odasına senaryo çalışmaya ve Van Gölü’ne girmeye davet etti” demişti. Bulut ise bu iddiaya “Sanatçı kimliği olmayanlar savunma mekanizmalarında dahi cinsel kimlikleriyle öne çıkmak isterler. Bunları ara sıra tuvalet penceresine sıkışmış görebiliriz” diye karşılık vermişti.

Yapımcı: Üzerime ne düşüyorsa onu yapacağım

Hürriyet’e konuşan dizinin yapımcısı Fatih Aksoy, şunları söyledi: “Bugün karşı tarafla, mağdur olduğunu iddia ettiği kişiyle görüşeceğim daha sonra Talat Bulut’la. Bu olaylar tabii ki ağır ithamlar. O yüzden yanlış adım atmak ya da birilerini karalamak istemiyorum. Sonrasında ben yapımcı olarak üzerime ne düşüyorsa onu yapacağım. Bundan sonraki adli yargı süreci olursa nasıl ilerler bilemiyorum.”