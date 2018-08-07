‘Yasak Elma’ setinde tacizle suçlanan oyuncu Talat Bulut hakkında takipsizlik kararı

‘Yasak Elma’ dizisinin çalışanı tarafından tacizle suçlanan oyuncu Talat Bulut hakkında takipsizlik kararı verildi.

Özge Ş.’nin iddiasını Bulut, “Kravatımı istemememe rağmen sürekli düzeltmek için geliyordu ve ‘Ne tatlı adamsın’ diyordu. Samimiyetimi yanlış anlıyorlarsa benim problemim değil. Bunun hesabını verecek” sözleriyle reddetmiş, yapımcı Fatih Aksoy ‘üzerine düşeni yapacağını’ söylemişti.

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Oyuncu Hande Ataizi ise 18 yıl önce ‘Melekler Evi’ filminde birlikte rol aldığı Bulut tarafından tacize uğradığını belirterek “Bu emekçi kız, korkmamış dava açacağını söylemiş, helal olsun” demişti.

Savcılık, Özge Ş.’nin şikayeti üzerine başlattığı soruşturmayı tamamlayarak ‘yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilemediği’ gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

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‘Taciz bilindiği kuytuda yaşanır’

Özge Ş.’nin avukatı karara itiraz edeceklerini söyledi: “Takipsizlik kararı verildi demek, dosya kapandı demek değildir. İtiraz hakkımız var, dilekçelerimizi hazırlayıp bugün savcılığa sunacağız. Üst mahkeme itirazımızı değerlendirecek. Verilmiş karar yerinde değildir. Taciz bilindiği gibi kuytuda yaşanır. Asla orta bir yerde yaşanmaz. Dosya içerisinde, şüpheli aleyhine 5’e yakın tanık ifadesi mevcut. Bunlar hiç değerlendirilmemiş. Dosyanın kapandığı şeklindeki yorumlar hukuk dışı.”