‘Yasak Elma’ setinde tacizle suçlanan oyuncu Bulut: ‘Ne tatlı adamsın’ diyordu, bunun hesabını verecek

FOX Tv’de yayınlanan ‘Yasak Elma’ dizisinin set çalışanı tarafından tacizle suçlanan dizinin başrol oyuncusu Talat Bulut, suçlamaları reddetti: “Kravatımı istemememe rağmen sürekli düzeltmek için geliyordu ve ‘Ne tatlı adamsın’ diyordu. Samimiyetimi yanlış anlıyorlarsa benim problemim değil. Bunun hesabını verecek.”

‘Yasak Elma’ dizisinin set çalışanı bir kadın, başrol oyuncusu Talat Bulut tarafından taciz edildiğini öne sürmüştü. Bulut iddiayı reddederken, dizinin yapımcısı Fatih Aksoy ‘üzerine düşeni yapacağını’ söylemişti.

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Oyuncu Hande Ataizi ise 18 yıl önce ‘Melekler Evi’ filminde birlikte rol aldığı Bulut tarafından tacize uğradığını belirterek “Bu emekçi kız, korkmamış dava açacağını söylemiş, helal olsun” demişti.

‘Ne tatlı adamsın’ diyordu’

Bulut, Star Tv’de yayınlanan ‘Duymayan Kalmasın’ programına telefonla katıldı.

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İddiaları reddeden Bulut, sözlerine şöyle başladı: “Kravatımı istemememe rağmen sürekli düzeltmek için geliyordu ve ‘Ne tatlı adamsın’ diyordu. Bu perşembe gecesi patlak vermiş. Kız salı günü ‘Dudağımdan öptü’ diye sızdırmış. Benim menajerim kesinlikle uzlaşmak istemedi. Samimiyetimi yanlış anlıyorlarsa benim problemim değil. Fatih Aksoy sözleşmemi feshedebilir. Pazartesi Fatih beyin yanındaydım. Anlattım, ‘Ben sana inanıyorum’ dedi.”

Kızının bu yüzden travma yaşadığını ve bunun hesabının verilmesi gerektiğini söyleyen Bulut, sette tüm çalışanlara eşit davrandığını ve ‘samimiyetinin yanlış anlaşıldığını’ savundu.

‘Kim evlenir artık bu kızla?’

Bulut, iddianın sahibi set çalışanına şöyle seslendi: “Neden sosyal medya paylaşımların hala neşeli? Neden magazin programlarını takip ediyorsun? Neden takipçi sayını arttırmaya çalışıyorsun? 10 yıl sonra Google’a girdiğinde onun da adı çıkacak. Kim evlenir artık bu kızla? Kızlar kıyafet getirirler, beğenmediğimde yine düzgün konuşuyorum. Güzel bir şey yaptıklarında ‘Aferin’ deyip yanaklarından öpüyorum. Daha önce de sarılıp öptüğümde tepki vermeyen bir insan. Bunun hesabını verecek.”

“Madem dudağından öpmüşüm, bunu ispatlayacak” diyerek sözlerine devam eden Bulut, set çalışanının olayın yaşandığı gün gayet neşeli olduğunu söyledi.

Bulut sözlerini şöyle bitirdi: “Yönetmenin köpeği kucağındaydı. Kötü hissettiysen yansıtsaydın. Herkes nezaket kuralları içerisinde davransın. Kızımın moralini düzeltmek zorundayım. Kızımı iyileştirmek zorundayım. Ben kızım için mücadele edeceğim. Tedbir kararı da aldıracağım.”